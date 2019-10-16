Нью-Дели, , 20:56 — REGNUM Глава министерства финансов Индии Нирмала Ситхараман заявила, что Нью-Дели не готов пожертвовать своими национальными интересами ради санкций США. Об этом 16 октября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

В интервью Нирмала Ситхараман подчеркнула, что Индия является верным союзником и стратегическим партнёром США. По словам главы министерства финансов южноазиатского государства, Вашингтон должен быть заинтересован в том, чтобы партнёры Америки были сильными, а не ослабленными. Нирмала Ситхараман добавила: «Мы очень ценим сотрудничество с США, однако усиление собственной экономики — наше суверенное право».

Напомним, что 5 ноября 2018 года США ввели санкции в отношении Ирана. В порядке исключения Вашингтон разрешил восьми странам, в том числе и Индии, продолжать закупать нефть у Ирана. Исключительные условия действовали до 2 мая 2019 года, а 25 мая 2019 года Индия сообщила о полном прекращении закупок иранской нефти. Отметим, что Индия занимала второе место после Китая по объёму импорта нефти из Ирана. На Иран приходилось более 10% общего потребления нефти Индией.