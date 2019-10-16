Берлин, , 18:52 — REGNUM Правительство Германии не исключает вероятности новых ограничительных мер в отношении Турции из-за военной операции «Источник мира» в Сирии, заявил 16 октября представитель МИД ФРГ Нильс Аннен.

В частности, он пояснил, что Германия оставляет за собой право на новые ограничительные меры против Турции из-за военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.

«ЕС дал ясно понять турецкому правительству, что мы не будем предоставлять никакой помощи для стабилизации и никакой помощи регионам, где не соблюдают права местных жителей. И мы сохраняем за собой право на новые санкции», — сказал Аннен.

По его словам, Германия намерена усиливать давление до тех пор, пока Турция не изберёт политический путь решения проблем.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии, направленной главным образом против Рабочей партии Курдистана и отрядов сирийских курдов.

В ответ на это ряд стран Евросоюза ввёл эмбарго на поставки в Турцию продукции военного назначения. Кроме того, страны Евросоюза призывают Совбез ООН осудить вторжение Турции в Сирию.

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