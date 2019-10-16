Киев, , 18:48 — REGNUM Специалисты государственного и частного секторов на Украине должны совместно разработать такую мощную систему киберзащиты страны, «чтобы ни один агрессор не имел возможности напасть».

Такое заявление сделал сегодня, 16 октября, секретарь Совнацбеза Украины Алексей Данилов во время Второго международного форума по кибербезопасности, передает корреспондент ИА REGNUM.

Чиновник отметил, что кибербезопасность является «вопросом номер один» для каждой современной страны, не исключая и Украину.

«Наша задача — ни в коем случае не проиграть вопросы кибербезопасности Украины», — заявил Данилов, добавив, что уже в ближайшее время планируется разработать изменения в Стратегию киберзащиты Украины.

В этой работе, подчеркнул силовик, СНБО помогают специалисты как из профильных государственных структур, так и представители частного сектора.

ИА REGNUM напоминает, что 13 октября в ходе выступления на заседании Парламентской Ассамблеи НАТО член украинской делегации Андрей Клочко заявил о том, что Украина находится в зоне риска серьезных киберугроз со стороны Российской Федерации. Он подчеркнул, что «военная агрессия России против Украины» сопровождается интернет-атаками и специальными операциями в социальных сетях, и призвал НАТО помогать справляться с этим.

«Демократическое развитие нашей страны требует, чтобы мы (Украина и НАТО) работали вместе над усилением цифровой безопасности», — заявил Клочко.