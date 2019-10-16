Рим, , 18:39 — REGNUM «Теледуэль» лидера итальянской «Лиги» Маттео Сальвини и лидера партии «Живая Италия» Маттео Ренци в прямом эфире канала Rai 1 вечером во вторник, 15 октября, посмотрели 3,8 миллиона человек, передает информагентство ANSA.

Этот показатель является рекордным для подобных ток-шоу.

Кроме того, доля зрителей, посмотревших поединок (25,4%), оказалась выше, чем доля зрителей, посмотревших непосредственно перед «теледуэлью» матч национальной сборной Италии по футболу (23,4%).