Киев, , 18:33 — REGNUM Пока ничего критичного для Владимира Зеленского не произошло — две трети украинцев по-прежнему позитивно относятся к новому президенту Украины, заявил украинский политолог Владимир Фесенко, комментируя обнародованные накануне данные соцопроса о падении рейтинга главы Украины на 7% за последний месяц.

Фесенко в своем блоге утверждает, что сейчас идет «естественное охлаждение» рекордных рейтингов, которые обычно фиксируются в «медовый месяц», т. е. стартовый отрезок деятельности всех новых президентов (в президентских республиках) или премьер-министров (в парламентских демократиях).

«Снижение рейтингов у новых президентов начинается с окончанием их «медового месяца» — через 3−5 месяцев, максимум через полгода после начала их правления. У нас это неизбежно происходило у всех предыдущих глав государства — от Кравчука до Порошенко», — отмечает эксперт.

Вместе с тем, Фесенко допускает, что в нынешней ситуации срабатывают и «ситуативные политические факторы».

«На снижение рейтингов Зеленского могли повлиять и остро конфликтные эмоции по поводу «формулы Штайнмайера» и критичное отношение большинства украинцев к приватизации сельскохозяйственной земли. Что же, это плата за риск. Президент Зеленский не боится решений и действий, которые могут неоднозначно восприниматься частью украинских граждан. Это касается и его мирной повестки по урегулированию конфликта на Донбассе». — комментирует политолог.

В завершение он советует президенту Украины принимать во внимание «некоторое охлаждение его популярности» и постепенное нарастание критичного отношения простых граждан к его действиям и решениям.

«Необходима более активная, гибкая, содержательная и разносторонняя коммуникация президента с обществом», — делает вывод Фесенко.

ИА REGNUM напоминает, что по данным экспертов Киевского международного института социологии, доверие граждан к главным политическим деятелям страны заметно уменьшилось. В частности, рейтинг президента Зеленского упал на 7% и сейчас составляет 66%.