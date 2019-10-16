Анкара, , 18:32 — REGNUM Правительство Турции предпримет ряд шагов для обеспечения импортозамещения в сфере закупок военного назначения, заявил 16 октября руководитель Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

Об этом Исмаил Демир сообщил информагентству Anadolu Ajansı.

Глава турецкого Управления оборонной промышленности пояснил, что такое решение принято в ответ на оружейное эмбарго, объявленное рядом стран Европы после начала военной операции Турции «Источник мира» в Сирии.

По его словам, власти Турции уже предприняли дополнительные шаги по поиску альтернативных каналов экспорта вооружения.

Как сообщало, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии, направленной главным образом против Рабочей партии Курдистана и отрядов сирийских курдов.

В ответ на это ряд стран Евросоюза ввёл эмбарго на поставки в Турцию продукции военного назначения.

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