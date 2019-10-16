Северодвинск, Архангельская область, , 18:32 — REGNUM Трое сотрудников посольства США сняты с поезда в Северодвинске по подозрению в нарушении правил пребывания на режимном объекте. Об этом 16 октября сообщает «Рен ТВ» со ссылкой на свои источники.

По информации телеканала, задержаны военно-морской атташе, капитан первого ранга Уилльям Уитситт Кёртис, атташе Джерри Арриола Энтони и военный атташе, полковник Д.С. Данн.

Как сообщается, дипломаты были задержаны 14 октября при проверке пассажиров поезда, следовавшего сообщением «Ненокса — Северодвинск». Американцы не смогли предоставить документы, необходимые для пребывания на территории Северодвинска, который входит в перечень территорий с регламентированным посещением для иностранцев.

Задержанные подозреваются в совершении административного преступления, предусмотренного статьёй КоАП «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда либо режима пребывания в России». Подробности инцидента уточняются.