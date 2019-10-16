Рим, , 18:29 — REGNUM Двусторонний турецко-итальянский экономический форум, который должен был пройти в Стамбуле в конце октября, не состоится, передает Mediaset в среду, 16 октября.

Такое решение стало следствием «напряжения» в отношениях двух стран после начала военной операции Турции в Сирии, отмечает издание.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, власти Италии призвали Турцию незамедлительно остановить операцию, а также заявили о намерении заблокировать контракты на поставки оружия в Турцию.