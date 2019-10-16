Екатеринбург, , 18:30 — REGNUM Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву внести свои замечания по проектированию и реконструкции школ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информполитики.

Глава региона заявил на встрече с Медведевым, что после реконструкции школ их возможности сужаются из-за применения новых стандартов. Губернатор отметил, что федеральные власти идут на контакт и уже разрешили увеличить этажность в учебных учреждениях.

Премьер согласился с посылом Куйвашева, добавив, что старые школы делались с расчётом на другую экономику и другие технологии. Глава правительства предложил губернатора содействовать в формировании новых стандартов для строительства и проектирования новых школ.

«Просил бы и вас предложения, если есть ещё проблемы и нормы, которые сковывают возможность использования проектов повторного применения или индивидуальных проектов, в правительство представить», — сказал Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 года Екатеринбург столкнулся с нехваткой мест в школах. В одном из учреждений даже пришлось вводить 1 «Х» класс.

Читайте ранее в этом сюжете: Дефицит мест в школах Екатеринбурга может вырасти в пять раз