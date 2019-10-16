Берлин, , 18:13 — REGNUM Германия не считает военную операцию Турции на северо-востоке Сирии соответствующей нормам международного права, заявил 16 октября журналистам постпред ФРГ при ООН Кристоф Хойсген.

«Мы не считаем, что они отвечают международному праву», — сказал Хойсген, имея в виду действия турецких войск в Сирии.

Это заявление постпред Германии сделал перед началом второго закрытого обсуждения в Совбезе ООН военной операции Турции в Сирии.

Напомним, Совет безопасности ООН не смог сформировать единого заявления по турецкой военной операции «Источник мира» в Сирии.

Стоит отметить, что ранее постпред России в ООН Василий Небензя напомнил о том, что сложившаяся на северо-востоке Сирии ситуация является результатом многолетней деятельности «коалиции», возглавляемой США.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии, направленной главным образом против Рабочей партии Курдистана и отрядов сирийских курдов.

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