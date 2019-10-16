Рим, , 18:04 — REGNUM Евросоюз должен дать общий и четкий ответ на действия Турции в Сирии, заявил в ходе своего выступления в Сенате Италии в среду, 16 октября, премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

По его словам, он будет работать с коллегами по ЕС для формирования такого общего ответа.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Италия в одностороннем порядке ввела эмбарго на новые контракты на поставки оружия в Турцию. Кроме того, есть вероятность, что будут пересмотрены и действующие контракты.