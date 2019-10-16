Киев, , 18:02 — REGNUM Депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский требует от генерального прокурора Руслана Рябошапки объяснить, почему его ведомство не отправило в Панаму запрос относительно «офшоров Порошенко».

Об этом Бужанский сообщил сегодня, 16 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Депутат намекнул, что этот вопрос заинтересует президента Украины Владимира Зеленского.

«У него (генерального прокурора) есть целых 16 дней на то, чтобы до 1 ноября придумать объяснение для президента. На предмет того, почему генеральная прокуратура за полтора месяца не отправила в Панаму запрос относительно офшоров Порошенко. И дала возможность закрыть возбужденное там дело об отмывании нелегальных доходов Петра Алексеевича», — отмечает Бужанский.

Депутат отмечает, что обновленной генеральной прокуратуре придется начать работать — «хотя бы потому, что иначе все ваши законопроекты и правки будут поддерживать только ваши секретарши».

ИА REGNUM напоминает, что в начале октября юрист Андрей Портнов заявил, что обратился с просьбой к Генеральной прокуратуре Украины направить официальный запрос в Панаму для получения информации о трех офшорах, аффилированных с бывшим президентом Украины Петром Порошенко.