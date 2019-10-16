Брюссель, , 17:57 — REGNUM Брюссель и Лондон завершили очередные рабочие переговоры по Brexit, 16 октября передает агентство Reuters.

По словам еврокомиссара Димитриса Аврамопулоса, переговоры были «конструктивными», однако не привели к соглашению о выходе — сторонам «еще предстоит решить ряд важных вопросов».

Великобритания покидает ЕС 31 октября. За годы переговоров Лондон и Брюссель не смогли принять соглашение по Brexit.

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