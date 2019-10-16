16 октября 2019 | Время чтения 5 мин

Оппозиция в Москве недовольна 90% явкой зарегистрировавшихся на электронное голосование и результатами провластных кандидатов. Дело явно нечисто, уверены оппозиционеры, но доказать пока ничего не могут.

Игорь Свирин, , 19:19 — REGNUM Ни сами избранные и не избранные в МГД политики, ни их технические специалисты не понимают, как было устроено электронное голосование, однако недовольны его итогами все.

Тестирование системы электронного голосования на выборах депутатов Московской городской думы Дарья Антонова © ИА REGNUM

В Мосгордуме 16 октября прошел «Круглый стол депутатов по итогам электронного голосования на выборах в Мосгордуму». Участники дискуссии, среди которых были как действующие депутаты МГД, так и не допущенные к выборам, попытались разгадать ребус, который с подачи господина Венедиктова мэрия подкинула общественности и участникам прошедших выборов.

Круглый стол в основном собрал представителей КПРФ, несистемной оппозиции, их специалистов и сторонних экспертов. Представители «Единой России» и депутатского объединения «Вся Москва» мероприятие проигнорировали. Как, впрочем, и активный лоббист интернет-выборов член Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов. По словам организатора дискуссии депутата Елены Янчук, господин Венедиктов не пожелал участвовать в дискуссии с людьми, критически настроенными по отношению к электронному голосованию.

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История с голосованием через интернет началась в марте 2019 года на IX Московском гражданском форуме «Мой город — мой район. Перспективы развития». Тогда на итоговой панельной дискуссии главред радио «Эхо Москвы» озвучил идею экспериментального электронного голосования. Мэр Сергей Собянин, по его же собственным словам, всё более и более живущий в виртуальной среде, там же, на форуме, идею поддержал.

Тестирование системы электронного голосования на выборах депутатов Московской городской думы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Возражения специалистов, да и просто благоразумных людей на закусивших удила чиновников и общественников действия не возымели. Резоны господина Венедиктова оставим за скобками, а вот привыкший через портал «Активный гражданин» решать, в какой цвет красить лавочки и вступать ли в реновацию столичный градоначальник разницы между подобными плебисцитами и конституционным правом граждан избираться и быть избранными не увидел и дал отмашку на проведение эксперимента. С тех пор вокруг интернет-выборов было сломано немало копий. А после инициативы распространить сей опыт на федеральные выборы тема еще долго не уйдет из фокуса общественного внимания.

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Как и предсказывали, у организаторов департамента информационных технологий города Москвы (ДИТ) сразу что-то пошло не так. Трудно определенно сказать, связано ли это с присущей государственным специалистам криворукостью или же преследовались более зловещие цели. Только многие из выявленных в процессе наладки системы проблем проявили себя во время выборов.

Поскольку к полноценному участию в создании системы голосования и контролю над ней представителей оппозиции не допустили, то естественно и то, что проходящая под контролем столичных властей процедура электронного голосования, а тем более её итоги ни у кого доверия не вызывают.

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Тестирование системы электронного голосования на выборах депутатов Московской городской думы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Выступая на сегодняшнем круглом столе в МГД, эксперты делали разной степени достоверности заявления, основанные на их возможностях со стороны проанализировать созданную ДИТ систему и ее работу. Останавливаться на них не имеет смысла, претензии и наблюдения известны, но из-за нежелания мэрии открыть систему для изучения, подтвердить или опровергнуть выводы специалистов доподлинно невозможно.

Во всей истории с интернет-выборами гораздо важнее социальные и политические аспекты процесса, а учитывая желание некоторых поэкспериментировать на федеральных выборах, возможные последствия таких решений.

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Лето 2019 года в Москве выдалось на редкость холодным, дождливым и протестным. Не успев выпутаться из истории с интернет-голосованием, столичные политические администраторы вляпались в еще более дурно пахнущую историю. Чиновники не придумали ничего лучше, как не допустить к участию в избирательной гонке горстку «широко известных в узких кругах» московских активистов оппозиционных деятелей.

Самое удивительное во всей истории заключается в том, что несмотря на неисчислимые столичные бюджеты, административные возможности и машину медиапропаганды, московские чиновники ничего, кроме административных арестов, а потом и уголовных дел, и дубинок Росгвардии крепко спаянной группе ветеранов «норковой революции» противопоставить так и не смогли.

Закономерным итогом стало то, что в результате действий или бездействия ответственных за проведение выборов столичные власти окончательно утратили доверие у значительной части политически активных москвичей и получили оппозиционный парламент, пусть пока еще и подконтрольный «Единой России».

Более того, утратили стратегическую инициативу, которую уже не вернуть никакими финансовыми вливаниями в «бордюринг», благоустройство и всё остальное, что, по мнению мэрии, так необходимо москвичам.

Тестирование системы электронного голосования на выборах депутатов Московской городской думы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Представляется, что не вызывающие симпатии у большинства, поскольку известны вдоль и поперек, оппозиционные лидеры как минимум всегда будут иметь моральный перевес для своих сторонников, как бы мало тех ни было. А ухудшение общеэкономической ситуации будет приводить в их ряды всё больше и больше аполитичных до того горожан. Поэтому остается открытым вопрос, когда и по какому поводу «рванет» в следующий раз.

В заключение отмечу, что у вновь избранных депутатов «первый блин вышел комом», какой-либо серьезной оценки интернет-голосования услышать не удалось. Суждения экспертов были, скорее, оценочными, а политики выражали общее недовольство ситуацией и выступали за всё хорошее. При таком уровне аргументации в мэрии и дальше могут делать вид, что эксперимент прошел блестяще, а господин Венедиктов и дальше педалировать тему виртуальных волеизъявлений.

Справедливости ради добавлю, что лед всё же тронулся, вновь избранные депутаты поднатореют в своем деле, разберутся в проблематике, обрастут экспертами, и мы всё чаще будем узнавать подробности об эффективном управлении «так похорошевшей при Собянине Москвой». Что, согласись, читатель, уже немало.