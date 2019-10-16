Таллин, , 17:57 — REGNUM Военнослужащих Великобритании в Эстонии неизвестные запугивают через социальные сети и рассылкой личных сообщений на мобильные телефоны, пишет сегодня, 16 октября, портал эстонского издания Postimees. При этом издание никак не подтверждает такой тезис, приводя лишь выдержки из статьи британской газеты The Telegraph, которая утверждает, что солдаты вооружённых сил Объединённого королевства в Эстонии получают лаконичные сообщения с текстом «Мы следим за вами».

«Загадочные сообщения» деморализуют военнослужащих и на рассылку таких текстов уже пожаловались несколько военных.

В настоящее время в Эстонии дислоцирован международный контингент сил НАТО под командованием Великобритании. В батальоне служит порядка тысячи британских военнослужащих.