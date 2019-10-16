Москва, , 17:40 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности центрального аппарата МЧС России. Соответствующий документ опубликован 16 октября на официальном-интернет портале правовой информации.

Согласно указу, предельная численность работников центрального аппарата МЧС устанавливается в размере 1796 человек без учёта персонала по охране и обслуживанию зданий.

Ранее штат центрального аппарата ведомства составлял 996 человек. Таким образом, теперь он может быть увеличен почти в два раза. Указ президента вступил в силу со дня подписания.