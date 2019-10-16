Рига, 16 октября 2019, 17:38 — REGNUM Визит президента Украины Владимира Зеленского в Латвию, который проходит сегодня, 16 октября, прошёл не без акций протеста, сообщает портал латвийского общественного вещателя LSM. На Вантовом мосту возле Рижского замка, где готовилась встреча Зеленского, появились двое протестующих в костюмах цыплят. В руках они держали плакат «Овостар, сальмонелла, коррупция».
Как отмечает латвийское новостное агентство LETA, протест быстро пресекли сотрудники латвийских спецслужб. Предположительно, протестующие являются сторонниками запрета импорта яиц с Украины.