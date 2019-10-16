Рига, , 17:34 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский, который сегодня, 16 октября, находится с однодневным визитом в Латвии, из-за плотного графика не появился в украинской школе в Риге, сообщает латвийский новостной портал Mixnews.

Вместо него в школу пришла супруга президента Украины Елена Зеленская и вице-премьер по вопросам европейской интеграции Украины Дмитрий Кулеба. При этом, на реплику директора школы Лидии Кравченко о том, что супруга президента Украины «сегодня за двоих», Елена Зеленская ответила: «Так получилось».

От имени главы Украины рижской школе были переданы несколько ноутбуков. Mixnews отмечает, что несмотря на плотный график, Зеленский сегодня вечером всё же планирует посетить так называемый «музей оккупации Латвии».

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