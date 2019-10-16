Рига, 16 октября 2019, 17:28 — REGNUM Украина намерена получить от Латвии арестованные и отправленные в латвийский бюджет 29 млн евро, которые связывают с высокопоставленными бывшими украинскими чиновниками, но которые правительство Латвии уже решило направить на социальные нужды, сообщает сегодня, 16 октября, латвийский новостной портал Mixnews.
О том, что Украина намерена получить 29 млн евро, сегодня на совместной пресс-конференции с президентом Латвии в Риге заявил глава Украины Владимир Зеленский.