Рига, , 17:28 — REGNUM Украина намерена получить от Латвии арестованные и отправленные в латвийский бюджет 29 млн евро, которые связывают с высокопоставленными бывшими украинскими чиновниками, но которые правительство Латвии уже решило направить на социальные нужды, сообщает сегодня, 16 октября, латвийский новостной портал Mixnews.

О том, что Украина намерена получить 29 млн евро, сегодня на совместной пресс-конференции с президентом Латвии в Риге заявил глава Украины Владимир Зеленский.

«Это отдельная тема, мы настроены на содействие и возвращение этих активов. При этом мы приглашаем латвийских бизнесменов инвестировать в Украину», — сказал Зеленский, отвечая на вопрос о судьбе 29 млн евро.

«Украина должна предоставить доказательства, что деньги их, но процесс пока не закрыт», — ответил на это президент Латвии Эгил Левитс.