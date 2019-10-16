Вашингтон, , 17:27 — REGNUM Вашингтон не намерен добиваться разрыва отношений с Турцией, заявил 16 октября госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Fox Business.

По его словам, в центре внимания США находится военная операция Турции на севере Сирии и Вашингтон стремится к её остановке.

«Нашей целью не является разрыв отношений с Турцией. Она является членом НАТО, у нас там важные интересы в сфере безопасности. Наша цель — лишить Турцию возможности продолжать подобную деятельность», — сказал Помпео, имея в виду события в Сирии.

Кроме того, Помпео заявил, что он и вице-президент США Майк Пенс намерены лично встретиться с турецким президентом Эрдоганом.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября на фоне турецкой военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против Турции. В санкционном списке оказались министерство энергетики и военное ведомство, руководящие ими лица и заместитель председателя правящей в Турции «Партии справедливости и развития».

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