Калининград, , 17:26 — REGNUM

Высокими наградами за заслуги и прославление Калининградской области сегодня, 16 октября, награждены 46 жителей региона, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Орденом Почёта указом президента награждён бывший глава Балтфлота и экс-губернатор Калининградской области Владимир Егоров. Орденами «За заслуги перед Калининградской областью» награждены бывшие руководители муниципальных отделений Всероссийского общества инвалидов Людмила Буркова и Лариса Павлова. Одноимённую медаль получили Людмила Раева и София Славич, которые возглавляют отделения ВОИ в Балтийске и Черняховске.

Среди награждённых — представители общественных организаций, социальных учреждений, преподаватели, бизнесмены и военные.