* запрещённая в России организация

Могадишо, , 21:08 — REGNUM Межправительственный орган по вопросам развития (ИГАД) обязался поддерживать власти Сомали в их борьбе против террористической группировки «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В своем заявлении исполнительный секретарь ИГАД Махбуб Маалим заявил, что Орган полон решимости поддержать Сомали в их борьбе. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Shabelle.

«Исполнительный секретарь ИГАД подтвердил обязательство региональной организации оказывать поддержку правительству и народу Сомали в их борьбе против всех форм терроризма», — говорится в заявлении. Маалим также выразил готовность поддержать правительство и народ Сомали в процессе последующей стабилизации страны и региона.

Помимо этого, секретарь почтил память жертв, погибших при взрыве грузовика в сомалийском Зобе 14 октября 2017 года. ИГАД также осудил недавнее нападение на объекты Организации Объединенных Наций и Миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ) в Могадишо, Сомали.

Исполнительный секретарь поблагодарил Миссию ООН в Сомали (МООНСОМ) и АМИСОМ за их роль в поддержке правительства Федеративной Республики Сомали и сомалийского народа в его стремлении к мирной и процветающей стране. Маалим выразил солидарность ИГАД с партнерами, чье безупречное исполнение своего мандата невозможно переоценить.