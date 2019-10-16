Аддис-Абеба, , 21:05 — REGNUM Народно-освободительный фронт Тыграя (TPLF) назвал план по преобразованию Народно-революционного демократического фронта Эфиопии (РДФЭН) из коалиции в одну партию «незаконным». В заявлении TPLF один из основателей правящей коалиции Эфиопии, осудил стремление премьер-министра Абия Ахмеда сформировать единую партию. «Это будет похоже на слияние «огня и соломы», — говорится в заявлении. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Ezega.

«Единая партия будет существенно отличаться как по форме, так и по содержанию от существующей РДФЭН, и новая партия, процесс формирования которой идет в противоречии с уставом фронта, не может руководить нацией», — говорится в заявлении TPLF.

В заявлении отмечается, что предлагаемая единая партия не только не имеет широкой общественной поддержки, чтобы оставаться у власти, но и не имеет правовых оснований для участия в выборах. В нем также говорится, что политические партии сейчас не могут выступать вперед как единый фронт, не говоря уже о единой партии.

В заявлении также говорится, что Эфиопия сталкивается с нарастающими одна за другой серьезными проблемами, которые ставят национальное единство на распутье. В заявлении содержится призыв к общественности бороться с формированием единой партии, которая, как утверждается, противоречит конституционным правам народа.