Аддис-Абеба, , 20:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин заявил, что Россия поддерживает усилия Эфиопии, направленные на стабилизацию региона Африканского Рога и установление в регионе мира и безопасности. Об этом Президент Путин сообщил в своей поздравительной телеграмме, направленной премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду в связи с получением им Нобелевской премии мира 2019 года. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс ENA.

«Примите мои искренние поздравления по случаю вручения Вам Нобелевской премии мира. Решение Нобелевского комитета стало заслуженной оценкой вашего вклада в сближение Эфиопии и Эритреи», — отметил Владимир Путин в своем заявлении.

«Я хотел бы подтвердить, что российская сторона поддерживает ваши усилия, направленные на стабилизацию ситуации в регионе, а также на развитие конструктивного международного сотрудничества на африканском континенте в целом», — добавил Президент.

Президент Путин также пожелал премьер-министру Эфиопии крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в его «важных делах».

Премьер-министр Абий Ахмед был удостоен премии мира Норвежским Нобелевским комитетом за «достижение мира и международного сотрудничества, в частности за его решительную инициативу по урегулированию пограничного конфликта с соседней Эритреей».