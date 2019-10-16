Аддис-Абеба, , 21:17 — REGNUM Посол Эфиопии в Турции Гырма Темесген заявил, что в настоящее время власти Турции и Эфиопии уделяют особое внимание расширению сотрудничества между двумя странами в сфере туризма и сельского хозяйства. Посол Темесген сказал, что активно ведутся работы по содействию передаче знаний и технологий между двумя странами в этих областях. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

Посол отметил, что Эфиопия стремится извлечь уроки из опыта Турции в сельском хозяйстве и управлении туристическими достопримечательностями. Он также сказал, что Эфиопия работает над привлечением более трудоемких инвестиций в обрабатывающую промышленность Эфиопии из Турции.

По словам посла, из общего объема инвестиций Турции в 6 млрд долларов США в Эфиопию инвестируется около 2,5 млрд долларов США. Около 160 турецких компаний в настоящее время работают в Эфиопии, создавая возможность трудоустройства для 30 000 человек.

Посол также отметил, что в настоящее время властями Эфиопии предпринимаются усилия по восполнению разрыва в торговом балансе между двумя странами, который в настоящее время составляет около 476 млн долларов США, в пользу Турции. По его словам, Эфиопия импортирует товары из Турции на сумму 440 миллионов долларов США, а также экспортирует сельскохозяйственную продукцию на сумму 36 миллионов долларов США в Анкару.