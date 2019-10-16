Аддис-Абеба, , 21:06 — REGNUM Власти Эфиопии заявили, что референдум об автономном статусе региона Сидамо и его региональной государственности, который должен был состояться 13 ноября 2019 года, будет перенесен на неделю. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство ENA.

В заявлении Национальная избирательная комиссия Эфиопии (NEBE) заявила, что референдум теперь состоится 20 ноября, а не 13 ноября 2019 года. В сообщении говорится, что комиссия отложила референдум, чтобы получить больше времени для масштабной подготовки к проведению референдума, включая отбор сотрудников региональных избирательных комиссий.

По данным NEBE, в проведении референдума будет задействовано около 5500 чиновников. Национальная избирательная комиссия Эфиопии неустанно работает над проведением референдума, говорится в заявлении.

В связи с этим, более 70 эфиопских политических партий, заявивших о своей голодовке против нового избирательного закона, также сообщили, что переносят запланированную акцию протеста на неделю.