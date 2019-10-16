Киев, 16 октября 2019, 17:19 — REGNUM Городские советы Украины и, в частности Харьковский горсовет не имеет полномочий давать оценки по «формуле Штайнмайера». Об этом 16 октября заявил в эфире одного из украинских телеканалов политтехнолог Петр Охотин.
Он призвал президента Владимира Зеленского стать для Кремля таким же «неудобным как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган».
При этом он считает, что Украине нужно и дальше затягивать выполнение минских соглашений и не ставить под ними официальные подписи.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября горсовет Харькова выразил поддержку президенту, и Верховной раде по случаю готовности Киева разработать и подписать «формулу Штайнмайера».
Горсовет требует от политиков всех уровней прекратить инсинуации вокруг «формулы Штайнмайера» и акции «Нет капитуляции».
Ранее обращение против имплементации «формулы Штайнмайера» приняли депутаты Черновицкого, Черкасского, Хмельницкого, Львовского, Тернопольского и Ивано-Франковского облсоветов, горсоветы Львова, Луцка, Херсона, Кропивницкого, Дрогобыча, Ковеля.