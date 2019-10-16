Донецк, , 17:18 — REGNUM Требование властей Украины «распустить» Донецкую и Луганскую народные республики в корне противоречит Минским соглашениям и делают их выполнение невозможным. Об этом сегодня, 16 октября, заявила полномочный представитель ДНР в Контактной группе, министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь полномочного представителя Украины в Контактной группе Леонида Кучмы — Дарья Олифер на своей странице в социальной сети Facebook написала, что для выполнения Киевом Минских соглашений Донецкая и Луганская народные республики должны быть «распущены». При этом на заседании самой Контактной группы представители Украины ничего такого не говорили.

Никонорова обратила внимание, что представители Украины на заседании самой Контактной группы только вяло оправдывались за срыв разведения сил в Донбассе и ничего не требовали.

«Представители Украины сильны только после боя — на заседании контактной группы от них звучали только блеклые оправдания за срыв разведения в Петровском и Золотом. Но потом из фейсбука стало известно, что Украиной якобы были озвучены ещё и некие требования», — сказала Никонорова.

Она отметила, что подобные фантазии украинского руководства в перспективе приведут только к одному — Украина как государство постепенно сама станет мифом