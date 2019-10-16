Рим, , 17:18 — REGNUM В ночь с 14 на 15 октября неизвестные лица разбили стекла офиса МИД Южной Осетии в Риме и сняли табличку с государственными символами республики. Об этом 16 октября сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства республики со ссылкой на сообщение официального представителя в Риме Мауро Мурджиа.

Флаг Южной Осетии Rusvesna

По данным Мурджиа, акт вандализма совершен преступными элементами предположительно грузинской национальности. На фасаде здания, в котором расположено официальное представительство МИД, вандалы разбили стекло и сняли табличку с государственными символами Республики Южная Осетия. Представительство Южной Осетии в столице Италии было открыто в апреле 2016 года и размещается в частном доме.

В МИД сообщили, что 26 октября будет проведена церемония по установке новой таблички представительства министерства иностранных дел Южной Осетии в Риме.

Италия не признает независимость Южной Осетии, но дала разрешение на открытие ее представительства.

Республика Южная Осетия признана Россией, Никарагуа, Венесуэлой, Науру и Сирией.