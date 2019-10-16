Анкара, , 17:15 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов вывести войска из Сирии, если российские или сирийские войска «очистят» север страны от курдских группировок, 16 октября передает агентство Reuters.

Реджеп Тайип Эрдоган

«Я сказал об этом Путину: если вы очищаете Манбидж от террористических организаций — продолжайте, вы или режим (президента Сирии Башара Асада — прим. ИА REGNUM) можете обеспечить это» , — заявил Эрдоган.

Президент Турции настаивает на создании 30-километровой «безопасной зоны» на севере Сирии, от Манбиджа до границы с Ираком.

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