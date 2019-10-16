Донецк, 16 октября 2019, 17:15 — REGNUM Мирная жительница Горловки в Донецкой Народной Республике получила ранения в результате обстрела со стороны украинских силовиков. Об этом 16 октября сообщил мэр города Иван Приходько.
По его словам, около 14:20 обстрелу подвергся Никитовский район в северной части города.
«В результате огня по улице Пустельникова, 55, поверхностные ранения получила мирная жительница 1958 года рождения», — цитирует Приходько «Донецкое агентство новостей».
Ранее сегодня в пресс-службе Народной милиции ДНР сообщили, что ВСУ в нарушение Минских соглашений разместили в четырёх населенных пунктах севернее Горловки 65 единиц бронетехники, в том числе 16 танков.