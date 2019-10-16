Степанакерт, , 17:08 — REGNUM Сопредседатель Минской группы ОБСЕ от России Игорь Попов после встречи сопредседателей с президентом Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакяном в Степанакерте сделал заявление для прессы.

Игорь Попов artsakhpress.am

По его словам, в ходе беседы международные посредники рассказали об итогах встречи в Нью-Йорке и представили свои подходы и видение по тем гуманитарным проблемам, которые обсуждались с президентом Азербайджана и премьером Армении на Венском саммите, а затем на встрече в Москве.

«Речь идет, в частности, о журналистском обмене и об улучшении положения находящихся под арестом в Карабахе и Азербайджане лиц. Есть определенные идеи, и работа продолжается», — заявил Попов.

Он проинформировал, что тройка сопредседателей Минской группы недавно побывала в Женеве, встречалась с главой Международного Комитета Красного Креста Петером Маурером и имела с ним конструктивную беседу.

По словам Попова, в случае согласия глав МИД Армении и Азербайджана, их следующая встреча состоится в Братиславе.