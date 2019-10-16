Киев, , 17:08 — REGNUM Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что ни разу не слышал песен украинской рок-группы «Сокира Перуна» (топор Перуна — перевод с украинского языка ред.)». Об этом Гончарук сказал 16 октября в Киеве на брифинге.

«Меня пригласил Союз ветеранов на мероприятие. Я считаю, что ветераны — это люди, которые очень много сделали для нашей страны. Безусловно, я принял приглашение из уважения к этим людям. Насколько я знаю, на этом мероприятии было много разных групп, много людей. Это не был концерт какой-то одной группы, на который я специально пошел, потому что я фанат этой группы. Это не так. Это был ивент, который организовывали ветеранские организации», — пояснил Гончарук.

«Вы можете фантазировать, что там может быть Микки-Маус, Гитлер, кто угодно», — сказал Гончарук журналисту, который спросил: «Вышли бы вы на сцену, если бы на ней говорили о Гитлере».

Гончарук также призвал не делать из него фашиста или нациста, поскольку он не придерживается право — или леворадикальных взглядов.

«Существует много людей, которые используют разные поводы, чтобы расколоть украинское общество. Они могут из любого из вас сделать фашиста, нациста и для этого им не нужно много хлопот… Ни о каких право — или леворадикальных взглядах в моем случае точно речи не идет», — подытожил Гончарук.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября премьер-министр Гончарук посетил ветеранскую вечеринку в киевском Docker Pub по случаю Дня защитника Украины. На вечеринке в числе других выступала рок-группа «Сокира Перуна», которая на своей эмблеме использует славянский символ коловрат.