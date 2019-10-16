Екатеринбург, , 16:57 — REGNUM Комиссия гордумы Екатеринбурга по местному самоуправлению одобрила повышение фонда оплаты труда у помощников депутатов. Об этом сообщает ИА Znak.

Теперь размер соответствующих фондов повысится на 4,3%, с 67 тысяч 250 рублей до 70 тысяч 140 рублей. Повышение проводится из-за индексации зарплат у муниципальных служащих, уточнил глава комиссии Алексей Вихарев.

Ни у кого из присутствующих парламентариев не возникло претензий к инициативе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутат Алексей Вихарев заявлял, что сейчас избранники вынуждены «выбивать дополнительные деньги» для своих помощников. В связи с этим повышение зарплат у помощников станет для парламентариев хорошей новостью, уверен глава комиссии.

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