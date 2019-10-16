Вашингтон, , 16:51 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео намерен встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом «лицом к лицу», 16 октября передает агентство Reuters.

Помпео и вице-президент США Майк Пенс 16 октября вылетают в Турцию для «разрешения ситуации в Сирии».

США выводят войска с севера Сирии. Турция вторглась на территорию Сирии и ведет бои против покинутых союзников Соединенных Штатов, курдских «Сирийских демократических сил» (СДС).

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