Рига, , 16:47 — REGNUM Министерство образования Латвии отказалось включить правозащитника Елизавету Кривцову в состав консультационного Совета по образованию национальных меньшинств. Об этом правозащитник и политик написала на своей странице в социальной сети Facebook.

«Получила официальный отказ включить меня в состав Консультационного совета министерства по образованию нацменьшинств, — написала она. — Причина отказа — интересы русских родителей, которые я заявилась представлять, на данном этапе министерство не интересуют. То есть, родители права голоса в вопросах образования их детей не имеют и молча продолжают помогать делать домашние задания; переводить, что непонятно; платить за репетиторов и кружки; искать недостающих учителей; мотивировать ребенка, когда интерес к такой учебе падает; компенсировать последствия перегрузки и тд. Родитель не то, что перестал быть заказчиком образования, он становится бесправным исполнителем некомпетентных решений по образованию, принятых совершенно посторонними людьми».

По ее словам, на плечи родителей в Латвии ложится все больше задач, которые система образования по разным причинам не в состоянии выполнить.

«Похоже, родителям придется создавать свой общественный совет взаимопомощи по компенсации дефицитов школьного образования», — написала Кривцова.

Напомним, в Латвии, согласно действующему законодательству, переход школьного образования на латышский язык произойдёт в 2021/2022гг. А в конце сентября текущего года правящая коалиция поддержала предложение Национального объединения внести поправки в закон и перевести уже сейчас всё образование в стране, включая дошкольное, на латышский язык.