Екатеринбург, , 16:45 — REGNUM В России с 2012 года снижаются основные показатели аварийности на дорогах. Об этом на совещании в Екатеринбурге заявил председатель правительства России Дмитрий Медведев.

Премьер напомнил, что с 2012 года правительство России начало заниматься более плотно темой аварийности на дорогах. «Ситуация улучшается, хотя и автомашин, и дорог в стране становится больше, и это тенденция, которая будет только усиливаться», — уверен Медведев.

Он также констатировал, что уровень ДТП и количество погибших и пострадавших снизилось, начиная с января 2019-го. В то же время в 35 регионах так и не достигли целевых показателей по снижению аварийности на дорогах.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября Медведев посетил Екатеринбург. Он провёл совещание по реализации нацпроекта «безопасные и качественные автодороги».

Читайте ранее в этом сюжете: Медведев: в 35 регионах не вышли на целевые показатели дорожного нацпроекта