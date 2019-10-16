Великий Новгород, , 16:43 — REGNUM Из Новгородской области в соответствии с планом осеннего призыва на службу в Вооруженные силы РФ будут отправлены 453 новобранца. По словам военного комиссара Новгородской области Олега Зайченко, плановые отправки в войска начнутся с 21 октября, сообщает «Новгородское областное телевидение».

Военный комиссар Новгородской области отметил, что новгородские призывники будут служить в войсках Западного военного округа, комплектовать сухопутные войска, военно-космические силы, попадут служить на Балтийский и Северный флоты, в войска Росгвардии, в Преображенский и Семёновский полки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, осенний призыв начался в России 1 октября. Призывная кампания продлится три месяца, до 31 декабря 2019 года.