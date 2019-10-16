Лондон, , 16:25 — REGNUM «Настал момент истины для Брексита, — пишет сегодня, 16 октября, испанское издание La Vanguardia. — Сейчас должно выясниться, есть ли возможность прийти к окончательному соглашению на этой неделе. Все зависит от интенсивных переговоров в Брюсселе, которые продолжаются без передышки с конца прошлой недели, когда Соединенное Королевство внесло новые предложения — правда, до сих пор неизвестно, будет ли их достаточно. Время не ждет: раз главам правительств необходимо одобрить пакт в четверг-пятницу на брюссельском саммите, в эту среду предварительно согласованный юридический документ уже должен лечь на стол».

Brexit Welsh photographs

Сейчас наблюдаются важные подвижки, признаки того, что Европейский союз и Соединенное Королевство очень близки к достижению соглашения, однако переговоры пока продолжаются. Их успешный финал позволил бы избежать «пропасти» 1 ноября — резкого разрыва отношений между Великобританией и ЕС, который испанское СМИ сравнивает с ночным кошмаром. Цель марафона ведущих переговоры команд — получить сегодня черновой проект договора, который сперва должна будет одобрить Европейская комиссия, а затем — представители 27 государств ЕС.

Впрочем, завтра они все равно будут неготовы обсуждать «написанное мелким шрифтом» — юридические нюансы столь сложной темы, как гарантии для Ирландии. Для этого потребуются заранее подготовленные дополнительные тексты. Поиск альтернативы пограничному контролю на границе между Северной Ирландией и Ирландской республикой все еще остается ключевой темой переговоров. К тому же перед сторонами стоит двойная задача — прийти к соглашению и дать британскому премьер-министру Борису Джонсону получить поддержку Вестминстера. Как известно, его предшественница Тереза Мэй трижды потерпела неудачу в парламенте.