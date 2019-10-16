Киев, , 16:23 — REGNUM Бывший президент Украины, депутат Вреховной рады Петр Порошенко не пришел на допрос в Государственное бюро расследований по делу об исчезновении серверов из администрации президента Украины. Об этом сегодня, 16 октября, сообщают украинские СМИ.

Узы. Порошенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский, после вступления в должность рассказал, что все служебные серверы из здания администрации президента Украины исчезли до того, как он въехал в это здание.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Предполагалось, что Порошенко будет допрошен в рамках этого дела.

Стоит отметить, что против экс-президента возбуждено уже несколько уголовных дел, однако ни по одному из них его не допрашивали.

Недавно появилась неподтвержденная информация о том, что производство по уголовным делам против Порошенко было приостановлено.