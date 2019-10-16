Тбилиси, , 16:22 — REGNUM Вопрос об экстрадиции в Россию Ярослава Сумбаева будет зависеть от решения Европейского суда по правам человека. Об этом 16 октября сообщили в министерстве юстиции Грузии, передает издание «Грузия-Новости».

В министерстве отметили, что российские СМИ называют Сумбаева хакером, хотя он «официально обвиняется в совершении кражи в крупном размере».

В Минюсте пояснили, что, если Европейский суд по правам человека приступит к рассмотрению дела Сумбаева, Грузии придется остановить процесс экстрадиции и дождаться решения Страсбурга. В беседе с «Новости-Грузия» адвокат Сумбаева Иванэ Норакидзе заявил, что воздерживается комментировать ситуацию до тех пор, пока не посоветуется со своим подзащитным.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, приказ об экстрадиции Сумбаева был издан 30 сентября и передан обвиняемому 15 октября. Сумбаев обратился в Страсбургский суд.

Напомним, 28-летний хакер Ярослав Сумбаев обвиняется в создании преступной группы, которая оформляла от имени туроператоров фиктивные железнодорожные билеты. Следователь Евгения Шишкина, расследовавшая дело, была убита 10 октября 2018 года в Подмосковье. Следствие не исключает причастности Сумбаева к убийству.

5 ноября 2018 года грузинская полиция задержала Сумбаева. Он был обвинен в незаконном приобретении огнестрельного оружия и использовании поддельного паспорта. 26 ноября генпрокуратура РФ обратилась к Грузии с просьбой о выдаче обвиняемого. Сумбаев обратился в Верховный суд Грузии с просьбой о предоставлении политического убежища, однако 9 июля суд вынес решение об отказе в политубежище.

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