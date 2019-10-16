Париж, , 16:10 — REGNUM Глава французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен ненадолго присоединилась к манифестации пожарных перед зданием Национальной ассамблеи 15 октября, сообщает Le Figaro.

«Когда политическая сила принимает решение выпустить полицию против пожарных, это означает, что государство полностью распалось», — заявила Марин Ле Пен.

«У нас есть ощущение, что правительство может сделать не больше, чем это, искать конфликт», — добавила она.

В политической партии Марин Ле Пен также осудили «отсутствие реакции и действий со стороны правительства» в отношении пожарных.

Напомним, несколько тысяч пожарных вышли на демонстрацию в Париже 15 октября, требуя увеличения заработной платы. Митинг завершился столкновениями с полицией.

Читайте ранее в этом сюжете: Пожарные во Франции призвали Макрона реформировать спасательную структуру