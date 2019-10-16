Грозный, , 16:02 — REGNUM Итоги визита президента РФ Владимира Путина в Объединенные Арабские Эмираты имеют огромное значение для развития обеих стран и всего мира. Достигнутые договоренности направлены в первую очередь на укрепление мира. Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Итоги поездки в Абу-Даби имеют огромное стратегическое значение и будут приносить плоды на протяжении длительного времени, — написал чеченский лидер на своей странице в соцсети «ВКонтакте», — <…> связи между Россией и ОАЭ приобретают союзнический характер. Они отвечают интересам народов двух стран, направлены на укрепление мира в регионе и во всем мире».

В своем посте Кадыров также выразил благодарность Владимиру Путину за оказанную честь «быть включенным в состав российской делегации», а также властям ОАЭ за гостеприимство, с каким был принят национальный лидер России.

«Уверен, что заложенный Владимиром Путиным и шейхом Мохаммадом Бен Зайед Аль Нахайяном в Абу-Даби фундамент под новый старт российско-эмиратовских отношений, станет крепче стали и гранита», — заявил Кадыров.