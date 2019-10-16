София, , 16:01 — REGNUM Болгария отправила в Афганистан очередной, 39-й по счёту, контингент военнослужащих для участия в миссии НАТО «Решительная поддержка», передаёт «Болгарское телеграфное агентство».

Торжественная церемония отправки состоялась 15 октября на площади перед администрацией муниципалитета Стара-Загора. В ходе церемонии заместитель начальника обороны Димитр Илиев вручил контингенту икону святого Георгия Победоносца, призвав военнослужащих продемонстрировать в Афганистане «высокий боевой дух, воинскую дисциплину и профессионализм».

В состав нового контингента вошли 130 болгарских военнослужащих, в том числе 14 женщин. Контингент включает национальный элемент, роту охраны, штабных офицеров и команду консультантов, которая займётся обучением афганских сил безопасности.

Сообщается, что в рамках миссии НАТО болгарские военные будут выполнять задачи, связанные в первую очередь с организацией контрольно-пропускного режима автомобильного и пешеходного движения в аэропорту Кандагара, а также с обучением и методической поддержкой образований Афганской национальной армии.

Как сообщало ИА REGNUM, болгарский воинский контингент присоединился к Международным силам содействия в Афганистане под руководством НАТО в 2002 году. Первоначально от Болгарии были направлены 32 военнослужащих, однако постепенно численность болгарского контингента увеличилась почти в 20 раз.

Ожидалось, что в 2013 году Болгария начнёт вывод своих войск из Афганистана, однако позднее стало известно, что болгарское военное присутствие в стране может продлиться ещё как минимум до 2021 года.