Москва, , 15:59 — REGNUM Зеленский не смог выполнить задачу разведения войск в Донбассе и теперь наглядно продемонстрировал всем свою политическую слабость. Об этом заявил председатель экспертного совета фонда «Мастерская евразийских идей» Григорий Трофимчук в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Зеленский капитулировал перед радикалами, предав тем самым 73% населения, которое его поддерживало. У него ноль общественной поддержки — это одинокая молекула. И Киев сейчас будет изыскивать любую причину для невыполнения Минских соглашений», — заявил Трофимчук.

Напомним, что переговоры трехсторонней контактной группы в Минске провалились — сторонам так и не удалось согласовать новый график разведения войск в районе поселков Петровское и Золотое. До этого Украина срывала разведение сил в течение недели.

Теперь Киев потребовал роспуска ДНР и ЛНР как условие для того, чтобы Украина начала выполнять условия Минских соглашений. Помимо роспуска непризнанных республик, Киев также в одностороннем порядке требует полного прекращения огня, обеспечения доступа для ОБСЕ к границе, обеспечения работы ЦИК Украины и украинских политических партий в неподконтрольных областях, а также «вывода с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники».