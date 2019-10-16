Екатеринбург, , 16:03 — REGNUM У депутата гордумы Екатеринбурга Константина Киселёва возникли претензии к недавно назначенному начальнику управления городской культуры Илье Маркову. Об этом сообщает «Уралинформбюро».

По мнению парламентария, здание ЦК «Урал», которое возглавлял Марков, в данный момент используется неэффективно, и в учреждении работает недостаточное количество кружков. Депутат посчитал, что центр культуры так и не стал точкой притяжения для жителей района.

Кроме того, Киселёв усомнился в отчётности чиновника. Те средства, которые заработал ЦК, были выданы из бюджета на проведение общегородских мероприятий, подчеркнул избранник. Можно было бы отдать с тем же успехом эти деньги коммерческой организации, считает Киселёв.

Напомним, Илья Марков пришёл на смену Татьяне Ярошевской. Ранее тогда ещё чиновницу пригласили на пост исполнительного директора МХАТа.

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