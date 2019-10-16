Астрахань, , 15:56 — REGNUM В Астраханской области отменили ограничение срока, в течение которого губернатор должен внести в облдуму предложения по кандидатурам на посты председателя правительства, министра финансов и министра экономического развития региона. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Изменения в законе «О Правительстве Астраханской области» инициировал прокурор Астраханской области Александр Лычагин. Раньше губернатору давали две недели, чтобы назначить председателя правительства, министра финансов и министра экономического развития региона, а также согласовать их кандидатуры с депутатами. Однако в прокуратуре сочли, что спешка в этом вопросе мешает подбору кандидатов и в целом мешает работе правительства.

Комитет облдумы по государственному устройству и местному самоуправлению принял законопроект. За проект на заседании проголосовали 35 из 49 депутатов облдумы. Из областного законодательства были исключены нормы, ограничивающие срок внесения предложений по кандидатурам членов правительства, которые должны согласовать депутаты.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Игорь Бабушкин был избран губернатором Астраханской области в единый день голосования 8 сентября 2019 года и официально вступил в должность 17 сентября.