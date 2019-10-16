Владивосток, , 15:56 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин хочет знать, как и куда были потрачены средства, выделенные на помощь пострадавшим от летних паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке. Предоставить отчёт о расходовании федеральных денег глава государства потребовал сегодня, 16 октября, в ходе совещания, посвященного ликвидации последствий разгула стихии.

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«Очень бы хотел услышать от вас, как осваиваются средства, полученные из федерального бюджета», — заявил российский лидер, обращаясь к участникам совещания.

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При этом Путин отметил, что выделяемые государством средства на эти цели не маленькие и их объём постоянно увеличивается.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле в Иркутской области из-за обильных дождей началось наводнение. В ряде районов региона вышедшие из берегов реки затопили свыше 10 тыс. жилых домов. Больше всего от разгула стихии пострадал Тулун.

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