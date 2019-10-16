Киев, , 16:09 — REGNUM Верховная рада Украины приняла закон о наказании депутатов, пропускающих заседания парламента без уважительных причин, сообщило 16 октября информационное агентство «Украинские новости».

Решение поддержали 265 депутатов из 226 необходимых.

Если депутат в течение календарного месяца в течение одной очередной сессии Верховной рады без уважительных причин пропустит более 30% голосований Рады, или пропустит более половины заседаний комитета, в состав которого он избран, то ему не будут возмещаться расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий.

Верховная рада Украины также отменила письменную регистрацию депутатов в сессионном зале, оставив только регистрацию при помощи системы голосования.

Депутатская зарплата начисляется, если парламентарий участвовал в не менее 70% голосований.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков выразил надежду на то, что в будущем депутатов украинского парламента за прогулы можно будет лишать мандата.

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