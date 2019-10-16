Мадрид, , 15:51 — REGNUM Правительство Испании готово твердо и соразмерно отреагировать на ситуацию в Каталонии, где акции протеста перерастают в беспорядки. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра страны Педро Санчес.

На встрече с лидером испанской оппозиции, главой Народной партии Пабло Касадо, который выразил Санчесу поддержку, глава правительства заявил о чёткой позиции. При необходимости возможен любой сценарий, включая твердые и соразмерные действия с учетом принципа единства Испании, подчеркнул он.

Санчес поблагодарил правоохранителей за поддержание порядка в Каталонии и осудил применение насилия некоторыми участниками протестов, добавили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, протесты в Каталонии начались после вынесения приговора политикам, причастным к организации референдума о независимости.

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